Эрдоган обвинил США и Израиль в дестабилизации обстановки в Сирии

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Удары Израиля по иранским объектам в Сирии и военная помощь со стороны США курдским формированиям в этой стране угрожают миру на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

В минувший четверг армия обороны Израиля проинформировала, что атаковала ранее десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что это было сделано в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

"Израиль уже нанес более 50 ракетных ударов по Сирии, провоцируя новую войну в регионе… Давать позитивную оценку подобным шагам невозможно. Зачем нужны эти ракетные удары? Какова цель? Мы не можем подтвердить факт ударов с сирийской территории в направлении Израиля, что стало предлогом для ракетных ударов по Сирии", — сказал Эрдоган в ходе визита в Великобританию.

По словам турецкого лидера, он обсуждал эту ситуацию с президентом Ирана Хасаном Роухани. "Процессы не предвещают ничего хорошего Ближнему Востоку. Необходимо в срочном порядке предпринять шаги по обеспечению мира в регионе", — сказал Эрдоган

"США отправили в Сирию пять тысяч грузовиков с оружием. В Сирии приземлились две тысячи транспортных самолетов с вооружением. Зачем такое количество оружия? США проводят гонку вооружений в регионе… Безусловно, действия США разочаровывают Турцию, мы считаем опасными любые шаги, ставящие под угрозу мир в регионе. Поэтому подходы Вашингтона к ситуации в регионе недопустимы", — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что совместные шаги, предпринимаемые Турцией, Россией и Ираном способствуют миру в Сирии, при этом Анкара не смогла предпринять аналогичные шаги со странами Запада. "К примеру, в ходе операции в Ракке США действовали сообща с террористами. Анкара предложила Вашингтону отказаться от этого, но безрезультатно. Тогда мы предприняли совместные шаги с Россией, которая выразила готовность к совместной борьбе с терроризмом. На данный момент операции Турции на севере Сирии проводятся совместно с российской стороной", — добавил Эрдоган.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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