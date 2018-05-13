Участники "Астаны" обсудят ответ на ракетные удары США, заявили в Совфеде

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Участникам переговоров в Астане предстоит определить шаги по урегулированию в Сирии после событий, произошедших в республике за последние четыре месяца, включая агрессию США, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Уже сам факт, что все стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили участие в новой встрече можно считать хорошим знаком. Значит, стороны, несмотря на несхожесть их позиций, готовы к продолжению диалога. В то же время не думаю, что на будущих переговорах следует ожидать каких-то серьезных прорывов", — сказал сенатор.
Поэтому одна из ключевых задач предстоящей встречи, по его мнению, состоит в том, чтобы, оценив нынешнюю ситуацию, определиться, как двигаться дальше. "Позиция России неизменна: мирному разрешению конфликта в Сирии альтернативы нет", — отметил Клинцевич.
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