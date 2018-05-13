"Астана" должна содействовать восстановлению Сирии, заявили в Госдуме

Улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц)

Улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц)

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Астанинский процесс по Сирии, очередной раунд которого пройдет 14-15 мая, должен способствовать восстановлению культурно-исторического наследия и развитию экономики САР, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в новом раунде переговоров.

"Самое главное — это создание содействия в восстановлении культурно-исторического наследия, которое было разрушено в ходе боевых действий со стороны террористов, и поддержка развития экономики Сирии для того, чтобы народ быстрее приступил к мирной жизни", — сказал РИА Новости Водолацкий, отвечая на вопрос, каковы его ожидания от "Астаны".

Парламентарий добавил, что от этого процесса Россия и Сирия ждут конкретных решений по прекращению боевых действий на территории САР и вывода войск, которые оккупировали часть республики.

"Российская сторона и народ Сирии ждут конкретных решений по прекращению боевых действий, и самое главное — вывод с территории Сирии всех находящихся там военных формирований США и европейской коалиции, и все других, которые просто оккупировали часть территории Сирии", — отметил депутат.

По мнению Водолацкого, важно, что страны собираются и будут обсуждать сирийский вопрос.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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