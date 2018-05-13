Турция завершит сооружение наблюдательных пунктов в Идлибе в течение недели

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Анкара развернула в сирийском Идлибе 10 наблюдательных пунктов по контролю над перемирием в зоне деэскалации, оставшиеся два будут созданы в течение ближайшей недели, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

"К настоящему времени количество наблюдательных пунктов турецкой армии по периметру зоны деэскалации в Идлибе достигло десяти. Соглашения предполагают 12 подобных пунктов, оставшиеся два мы создадим в течение ближайшей недели. Надеюсь, что после того, как все наблюдательные пункты будут действовать, ситуация в Идлибе нормализуется", — сказал Эрдоган журналистам.

Комментируя удары армии обороны Израиля по военным целей иранским формирований в Сирии, Эрдоган отметил, что Турция не стремится к противостоянию в этой стране.

"Мы не вмешиваемся в ситуацию. Однако будем атаковать тех, кто попытается ударить по турецким силам. Наша единственная цель в Сирии – террористы", — добавил турецкий лидер.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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