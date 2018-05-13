Турция завершит сооружение наблюдательных пунктов в Идлибе в течение недели

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Анкара развернула в сирийском Идлибе 10 наблюдательных пунктов по контролю над перемирием в зоне деэскалации, оставшиеся два будут созданы в течение ближайшей недели, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье.
"К настоящему времени количество наблюдательных пунктов турецкой армии по периметру зоны деэскалации в Идлибе достигло десяти. Соглашения предполагают 12 подобных пунктов, оставшиеся два мы создадим в течение ближайшей недели. Надеюсь, что после того, как все наблюдательные пункты будут действовать, ситуация в Идлибе нормализуется", — сказал Эрдоган журналистам.
Комментируя удары армии обороны Израиля по военным целей иранским формирований в Сирии, Эрдоган отметил, что Турция не стремится к противостоянию в этой стране.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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