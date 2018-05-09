Джонсон заявил о готовности к прямым переговорам с правительством Сирии

ЛОНДОН, 9 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири подтвердил готовность к прямым переговорам с правительством Сирии и Россией без предварительных условий, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам состоявшейся в среду в Лондоне встречи с делегацией комитета.

"Данный визит стал важной возможностью для Великобритании обсудить с сирийской оппозицией наши общие усилия, направленные на окончание этой возмутительной гуманитарной катастрофы и прекращение страданий, которые сирийский народ терпит уже более семи лет", — говорится в заявлении Джонсона.

По словам министра, проявления жестокости со стороны властей Сирии, в том числе применение химоружия, а также нежелание президента Сирии участвовать в переговорах осложняют задачу достижения мирного урегулирования.

"Но нам остается ясно, что только политическое урегулирование позволит обеспечить стабильное, яркое будущее для сирийского народа. Насер аль-Харири и сирийская оппозиция вновь выразили свое желание участвовать в прямых переговорах с сирийским режимом и Россией без предварительных условий", — заявил Джонсон.

Он также отметил, что с учетом запланированных на следующий год 300 миллионов фунтов стерлингов общий объем гуманитарной помощи Британии народу Сирии с 2011 года составит 2,7 миллиарда фунтов стерлингов.

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