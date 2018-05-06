Эрдоган назвал главную цель операций Турции в Сирии и Ираке

АНКАРА, 6 мая — РИА Новости. Турция продолжит военные операции в северных районах Сирии и Ирака, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с предвыборной программой перед активистами правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле.

По словам главы государства, они не прекратятся до тех пор, пока боевики "от Айн-эль-Араба до Хасаки на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке" не будут уничтожены. На этих территориях находятся курдские формирования, которые Турция считает террористическими.

По словам турецкого лидера, Турция шаг за шагом превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков на мировой политической арене, при этом попытки перекройки границ стран и стремление определенных сил сформировать новый статус-кво в регионе "разбиваются" о волю Турции и турецкого народа.

"Сильная держава должна производить собственное оружие. Наглядными примерами тому служат танк ALTAY, вертолеты ATAK и ударные беспилотники турецкого производства. Оборонные нужды страны надо полностью покрывать за счет отечественных предприятий", — сказал Эрдоган.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 24 июня.

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