В Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Причиной крушения многоцелевого истребителя Су-30СМ в Сирии могло стать попадание птицы в двигатель, самолет никто не обстреливал, сообщает Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, самолет разбился в 09.45 мск после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. Это четвертый летательный аппарат, который ВКС России потеряли за 2018 год в Сирии.

Возможные причины катастрофы



Как отметили опрошенные РИА Новости эксперты, помимо официально озвученной версии катастрофы (попадание птицы в двигатель — ред.), причиной крушения Су-30СМ могла стать высокая интенсивность вылетов российских ВКС с авиабазы в Сирии.

Так, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский напомнил, что за последнее время число только боевых вылетов ВКС России с Хмеймима превысило 120 тысяч.

Комментируя версию о попадании птицы в двигатель истребителя, бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин подчеркнул, что в таких ситуациях летчикам необходимо катапультироваться — почему это не сделали пилоты разбившегося в Сирии истребителя Су-30СМ, предстоит выяснить специальной комиссии.

В свою очередь Мураховский предположил, что пилоты не успели катапультироваться, поскольку не успели набрать высоту, а трагедия произошла "достаточно стремительно".

Потери ВКС в Сирии



За три года антитеррористической операции Вооруженных сил РФ в Сирии ВКС потеряли восемь самолетов и вертолетов. Первой потерей в сирийской кампании стал сбитый в ноябре 2015 года турецким истребителем F-16 российский бомбардировщик Cу-24. Причиной гибели российских самолетов в САР являлась не только агрессия противника, но и ошибки пилотов наряду с технической неисправностью самих машин. Так, 10 октября 2017 года в Сирии погибли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Управляемый ими российский самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим.

В январе 2018 году стало известно о крушении в Сирии российского вертолета Ми-24 в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли. По сообщению Минобороны РФ, причиной трагедии явилась техническая неисправность, никакого огневого воздействия по Ми-24 не было. Позже, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский самолет Су-25, пилот майор Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра"*.

Кроме этого, 6 марта российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. В результате трагедии погибли шесть членов экипажа и 27 офицеров. Четвертой потерей в 2018 году стал Су-30СМ, потерпевший крушение в четверг.

При этом сами самолеты семейства Су-30 зарекомендовали себя как надежные самолеты. На протяжении последних 15 лет (2003-2018) эксплуатации этих истребителей зафиксировано девять катастроф, причем большинство потерпевших крушение самолетов состояли на вооружении ВВС Индии (в версии Су-30МКИ) и других иностранных государств.

Истребитель Су-30СМ

Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО "Корпорация "Иркут".

Первый полет Су-30СМ состоялся в сентябре 2012 года.

Самолет продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ, созданного на базе самолета Су-30 для Индии.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России

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