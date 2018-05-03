РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

В Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ

18:0503.05.2018
(обновлено: 19:00 03.05.2018)
0472018
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИстребитель СУ-30 СМ на авиабазе ХмеймимИстребитель СУ-30 СМ на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Причиной крушения многоцелевого истребителя Су-30СМ в Сирии могло стать попадание птицы в двигатель, самолет никто не обстреливал, сообщает Минобороны России.

Российский истребитель Су-30СМ. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ

По данным российского военного ведомства, самолет разбился в 09.45 мск после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. Это четвертый летательный аппарат, который ВКС России потеряли за 2018 год в Сирии.

Возможные причины катастрофы

Как отметили опрошенные РИА Новости эксперты, помимо официально озвученной версии катастрофы (попадание птицы в двигатель — ред.), причиной крушения Су-30СМ могла стать высокая интенсивность вылетов российских ВКС с авиабазы в Сирии.

Так, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский напомнил, что за последнее время число только боевых вылетов ВКС России с Хмеймима превысило 120 тысяч.

Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Эксперт прокомментировал крушение Су-30СМ в Сирии

Комментируя версию о попадании птицы в двигатель истребителя, бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин подчеркнул, что в таких ситуациях летчикам необходимо катапультироваться — почему это не сделали пилоты разбившегося в Сирии истребителя Су-30СМ, предстоит выяснить специальной комиссии.

В свою очередь Мураховский предположил, что пилоты не успели катапультироваться, поскольку не успели набрать высоту, а трагедия произошла "достаточно стремительно".

Потери ВКС в Сирии

За три года антитеррористической операции Вооруженных сил РФ в Сирии ВКС потеряли восемь самолетов и вертолетов. Первой потерей в сирийской кампании стал сбитый в ноябре 2015 года турецким истребителем F-16 российский бомбардировщик Cу-24. Причиной гибели российских самолетов в САР являлась не только агрессия противника, но и ошибки пилотов наряду с технической неисправностью самих машин. Так, 10 октября 2017 года в Сирии погибли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Управляемый ими российский самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Случаи гибели российских военнослужащих в Сирии в 2015-2018 годах

В январе 2018 году стало известно о крушении в Сирии российского вертолета Ми-24 в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли. По сообщению Минобороны РФ, причиной трагедии явилась техническая неисправность, никакого огневого воздействия по Ми-24 не было. Позже, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский самолет Су-25, пилот майор Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра"*.

Кроме этого, 6 марта российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. В результате трагедии погибли шесть членов экипажа и 27 офицеров. Четвертой потерей в 2018 году стал Су-30СМ, потерпевший крушение в четверг.

При этом сами самолеты семейства Су-30 зарекомендовали себя как надежные самолеты. На протяжении последних 15 лет (2003-2018) эксплуатации этих истребителей зафиксировано девять катастроф, причем большинство потерпевших крушение самолетов состояли на вооружении ВВС Индии (в версии Су-30МКИ) и других иностранных государств.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ: летно-технические характеристики

Истребитель Су-30СМ

Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО "Корпорация "Иркут".

Первый полет Су-30СМ состоялся в сентябре 2012 года.

Самолет продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ, созданного на базе самолета Су-30 для Индии.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена