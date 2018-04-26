Врач клиники в Думе опроверг версию о пострадавших в химатаке 7 апреля

Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018

Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018

ГААГА (Нидерланды), 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Никаких симптомов применения химического оружия у пациентов городской больницы в сирийской Думе 7 апреля не было, отмечены лишь симптомы удушья легкой и средней тяжести от пыли и дыма, заявил на пресс-конференции в Гааге сирийский врач-реаниматолог Халил аль-Джейш.

В штаб-квартире ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой "химатаки". Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, ранее рассказавшего о том, как его поливали водой в горбольнице в Думе.

"Мы приехали сюда, чтобы информировать мир о том, что произошло в Думе, а не о том, как это было на видео. Это не то, что произошло внутри", — сказал аль-Джейш.

По его словам, в тот день аль-Джейш дежурил в отделении неотложной помощи, принимал больных. "К нам стали поступать больные с признаками удушья — около 15 человек. Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий", — сказал медик.

По его словам, это стало следствием попадания ракеты в здание. "Люди там надышались дымом и пылью. Симптомы удушья были средние и легкие. Мы приняли все необходимые меры, дали кислородные маски согласно их симптомам", — сообщил аль-Джейш.

Потом, продолжил он, "пришел человек из числа "Белых касок" и стал кричать, что было применено химическое оружие". "Стали появляться незнакомые люди, создавали атмосферу хаоса, поливали людей водой. Мы в это не поверили — как специалисты мы видели, что нет никаких симптомов воздействия химического оружия на людей", — отметил реаниматолог.

Он подчеркнул, что "через несколько часов все люди, у которых были симптомы удушья, были отпущены домой, не было ни одного смертельного исхода.

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