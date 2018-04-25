Источник опроверг передачу Сирии российских С-300

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Военно-дипломатический источник РИА Новости сообщил, что Россия не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Он назвал не соответствующей действительности информацию о якобы передаче Сирии "месяц тому назад" зенитных ракетных систем С-300.
По его словам, все они эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля.
На безвозмездной основе
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Россия уже скоро может начать поставлять зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию на безвозмездной основе. Это будет сделано для того, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов.
Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал ЗРК российского производства, но уже на этапе реализации соглашение было аннулировано по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство, напоминает издание.
"Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования", — заявил Песков.
Как, в свою очередь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию еще не решен, нужно дождаться решений Москвы и Дамаска. По его словам, в этом вопросе "секретов не предполагается".
Реакция Израиля
Израиль пригрозил нанести ответный удар по Сирии, если арабская республика применит против израильских самолетов зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от России.
С таким заявлением выступил министр обороны страны Авигдор Либерман в интервью местному интернет-ресурсу "Уай-нет". Так он прокомментировал сообщения о возможных поставках российских комплексов ПВО.
"Если кто-то будет стрелять по нам, мы ответим, независимо от того, присутствуют ли там С-300, С-700 или что-то еще", — добавил Либерман.
Он напомнил, что в Сирии уже находятся системы С-300 и более совершенные С-400, состоящие на вооружении российской военной группировки. Политик отметил, что их присутствие не ограничивает операции ВВС Израиля в соседней стране.
В свою очередь, министр разведки Израиля Исраэль Кац в эфире радио "Галей ЦАХАЛ" усомнился в том, что Россия передаст Сирии С-300, и предупредил, что такой шаг чреват осложнением отношений.
Подготовка к большой провокации
"Ее инициаторы могут ставить перед собой задачу, например, вызвать прямое боестолкновение армий Ирана и Израиля, чтобы на Ближнем Востоке полыхнула большая война. А затем эту войну постараются перевести в алгоритм "мир Запада — против мира ислама". И тогда начнутся столь серьезные события, которые совершенно невозможно будет предсказать", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Эксперт отметил, что российские ПВО находятся в боевой готовности и охраняют военные объекты на территории Сирии.