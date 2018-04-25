Источник опроверг передачу Сирии российских С-300

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Военно-дипломатический источник РИА Новости сообщил, что Россия не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Он назвал не соответствующей действительности информацию о якобы передаче Сирии "месяц тому назад" зенитных ракетных систем С-300.

"На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы "Панцирь", — сказал он.

По его словам, все они эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля.

На безвозмездной основе

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Россия уже скоро может начать поставлять зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию на безвозмездной основе. Это будет сделано для того, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов.

Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал ЗРК российского производства, но уже на этапе реализации соглашение было аннулировано по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство, напоминает издание.

В Кремле отказались комментировать возможность поставок установок С-300 в Сирию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ракетный удар, нанесенный США, Францией и Великобританией, ухудшил атмосферу вокруг сирийского конфликта.

"Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования", — заявил Песков.

Как, в свою очередь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию еще не решен, нужно дождаться решений Москвы и Дамаска. По его словам, в этом вопросе "секретов не предполагается".

Реакция Израиля

Израиль пригрозил нанести ответный удар по Сирии, если арабская республика применит против израильских самолетов зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от России.

Подготовка к большой провокации

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин предположил, что в Сирии идет подготовка к большой провокации.

"Ее инициаторы могут ставить перед собой задачу, например, вызвать прямое боестолкновение армий Ирана и Израиля, чтобы на Ближнем Востоке полыхнула большая война. А затем эту войну постараются перевести в алгоритм "мир Запада — против мира ислама". И тогда начнутся столь серьезные события, которые совершенно невозможно будет предсказать", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что российские ПВО находятся в боевой готовности и охраняют военные объекты на территории Сирии.