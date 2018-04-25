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Эксперт: в Сирии готовится большая провокация

08:3825.04.2018
(обновлено: 09:19 25.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в СирииАвиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Силы ПВО на базе в Хмеймиме уничтожили "малоразмерные воздушные цели". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

Российские комплексы противовоздушной обороны в Хмеймиме перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Пострадавших и ущерба в результате операции не было, сообщили на российской авиабазе.

"С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", – заявил источник РИА Новости в Хмеймиме.

Собеседник агентства уточнил, что авиабаза работает в плановом режиме.

Ранее ПВО уже отбивала налеты беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Так, в ночь на шестое января военные вывели из строя 13 дронов террористов, которые должны были доставить бомбы на базу Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

В Минобороны также предупредили, что боевики способны наносить атаки с помощью БПЛА в любой стране.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", – сообщили в Минобороны.

 Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik предположил, какой может быть цель таких провокаций в Сирии.

"Если проанализировать действия определенных сил, которые имеют влияние на ИГ*, на так называемую умеренную оппозицию, можно прийти к выводу: идет планомерная подготовка к большой провокации. Ее инициаторы могут ставить перед собой задачу, например,  вызвать прямое боестолкновение армий Ирана и Израиля, чтобы на Ближнем Востоке  полыхнула большая война. А затем эту войну постараются перевести в алгоритм "мир Запада – против мира ислама". И тогда начнутся столь серьезные события, которые совершенно невозможно будет предсказать. Российские ПВО находятся там в боевой готовности, охраняют наши военные объекты. Понятно, что ситуация не простая", – сказал Александр Жилин.

Ранее в МИД России усомнились в приверженности США уничтожению экстремизма из-за постоянных попыток Вашингтона уклониться от работы в совместной с Москвой группе по борьбе с терроризмом.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что такие действия США могут быть связаны с тем, что Вашингтон, вероятно, использует террористические группировки в своих целях.

*Террористическая организация, запрещена в России

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sevam1
С большой долей вероятности к передаче технологий причастны страны незаконной коалиции.
09:19
25.04.2018
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alksandr.viktorovich.66
Всех нужно сбивать! Они пытаются нащупать брешь в обороноспособности, хотят нанести удар... Восхищаюсь нашими военными, они после обстрела Сирии в боевой готовности. Ребята, держитесь! Мы с Вами!
09:24
25.04.2018
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