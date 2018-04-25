Часть выпущенных коалицией по Сирии ракет не достигли целей, заявил Генштаб

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Часть ракет, выпущенных коалицией по Сирии, не достигли целей, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей", — сказал он.

Две ракеты, не долетевшие до цели из-за поломок, доставили в Москву, добавил генерал-полковник. Это крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета.

По словам Рудского, изучение собранных фрагментов ракет, воронок от разрывов и характера разрушений позволяет сделать вывод, что из 105 ракет, о которых объявили США, Великобритания и Франция, в цель попали не более 22.

Так, в районе научно-исследовательского центра "Барза", по которому, по заявлению Пентагона, было выпущено 76 ракет, обнаружено всего 13 попаданий.

"Даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты "Томагавк" составляет от 150 до 200 килограммов взрывчатого вещества, то, по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков Б-1Б, в районе цели должно было взорваться не менее 8,5 тонны взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру "Барза" должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается", — пояснил представитель Генштаба.

В Пентагоне также утверждали, что в наземные сооружения на объекте "Хим Шиншар" попали 22 ракеты. Но, по словам Рудского, российские военные зафиксировали там не более семи попаданий. Также зафиксировано еще два попадания в подземное хранилище "Хим Шиншар" — а не семь, как заявляли американские военные.

Представитель Генштаба отметил, что дорогие "умные" американские ракеты, о которых говорил президент Дональд Трамп, попали в хозяйственные постройки, не имеющие никакого отношения к армии.

Большую же часть ракет уничтожили силы ПВО, прежде всего советские комплексы разработки сорокалетней давности, добавил Рудской.

"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", — сказал он.