Часть выпущенных коалицией по Сирии ракет не достигли целей, заявил Генштаб

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Часть ракет, выпущенных коалицией по Сирии, не достигли целей, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Две ракеты, не долетевшие до цели из-за поломок, доставили в Москву, добавил генерал-полковник. Это крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета.
По словам Рудского, изучение собранных фрагментов ракет, воронок от разрывов и характера разрушений позволяет сделать вывод, что из 105 ракет, о которых объявили США, Великобритания и Франция, в цель попали не более 22.
Так, в районе научно-исследовательского центра "Барза", по которому, по заявлению Пентагона, было выпущено 76 ракет, обнаружено всего 13 попаданий.
В Пентагоне также утверждали, что в наземные сооружения на объекте "Хим Шиншар" попали 22 ракеты. Но, по словам Рудского, российские военные зафиксировали там не более семи попаданий. Также зафиксировано еще два попадания в подземное хранилище "Хим Шиншар" — а не семь, как заявляли американские военные.
Большую же часть ракет уничтожили силы ПВО, прежде всего советские комплексы разработки сорокалетней давности, добавил Рудской.
"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", — сказал он.
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