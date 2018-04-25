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Война в Сирии
Война в Сирии

Часть выпущенных коалицией по Сирии ракет не достигли целей, заявил Генштаб

12:1025.04.2018
(обновлено: 13:17 25.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Часть ракет, выпущенных коалицией по Сирии, не достигли целей, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018 года. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Фрагменты сбитых в Сирии ракет продемонстрируют в Москве‍
"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей", — сказал он.

Две ракеты, не долетевшие до цели из-за поломок, доставили в Москву, добавил генерал-полковник. Это крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета.

По словам Рудского, изучение собранных фрагментов ракет, воронок от разрывов и характера разрушений позволяет сделать вывод, что из 105 ракет, о которых объявили США, Великобритания и Франция, в цель попали не более 22.

Так, в районе научно-исследовательского центра "Барза", по которому, по заявлению Пентагона, было выпущено 76 ракет, обнаружено всего 13 попаданий. 

Здание Минобороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты "Томагавк" составляет от 150 до 200 килограммов взрывчатого вещества, то, по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков Б-1Б, в районе цели должно было взорваться не менее 8,5 тонны взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру "Барза" должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается", — пояснил представитель Генштаба.

В Пентагоне также утверждали, что в наземные сооружения на объекте "Хим Шиншар" попали 22 ракеты. Но, по словам Рудского, российские военные зафиксировали там не более семи попаданий. Также зафиксировано еще два попадания в подземное хранилище "Хим Шиншар" — а не семь, как заявляли американские военные.

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Представитель Генштаба отметил, что дорогие "умные" американские ракеты, о которых говорил президент Дональд Трамп, попали в хозяйственные постройки, не имеющие никакого отношения к армии.

Большую же часть ракет уничтожили силы ПВО, прежде всего советские комплексы разработки сорокалетней давности, добавил Рудской. 

"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и  "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетные удары по Сирии

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Андреев
Т.е. из 103 ракет, 71 ракету сбили и еще часть не долетела до цели из-за поломок, 2 из которых (фактически целые) переправили в Россию.
Так сколько до цели долетело? 15 или 20?
12:16
25.04.2018
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