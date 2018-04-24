Шойгу сообщил о перемещении боевиков ИГ* в Центральную и Юго-Восточную Азию

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Боевики ИГ* после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"После разгрома так называемого "Исламского государства"* боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки", — сказал он во вторник в Пекине на совещании министров обороны стран ШОС.

"Ситуация осложняется ещё и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты", — продолжил российские министры.

"Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселённых районах может иметь катастрофические последствия", — заявил Шойгу.

* Запрещенная в России террористическая организация