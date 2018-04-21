В МИД надеются на беспристрастное расследование ОЗХО "химатаки" в Думе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия рассчитывает, что выехавшие на место предполагаемого применения токсичных химических веществ в сирийской Думе эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) максимально беспристрастно расследуют все обстоятельства и представят объективный доклад, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ожидаем от инспекторов организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в городе Дума и скорейшего представления объективного доклада. Тем более речь идет о, по сути, первом за всю историю существования сирийского "химического досье" посещения места заявленного сирийской оппозицией и аффилированных с ней НПО (неправительственных организаций) химинцидента, до сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей", — отметила Захарова.

В то же время она добавила, что у Москвы вызывают "самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц".

"За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной "тройкой" постоянных членов Совета (безопасности ООН) принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в городе Дума", — добавила представитель МИД.

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