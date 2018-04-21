Эксперты ОЗХО выехали к месту "химатаки" в Восточной Гуте, заявили в МИД

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу утром выехали к месту предполагаемого применения токсичных химических веществ в сирийской Думе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся информации, утром 21 апреля специальная миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии выехала в город Дума (Восточная Гута) к месту предполагаемого применения токсичных химикатов 7 апреля", — сообщила Захарова.

Она обратила внимание, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска о направлении инспекторов. "Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР", — добавила представитель МИД.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Эксперты ОЗХО долгое время не могут приступить к работе в сирийской Думе, ожидая разрешения на въезд в город от команды ООН по вопросам безопасности. Ранее на этой неделе специалисты ООН подверглись обстрелу в этом населенном пункте.

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