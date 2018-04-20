МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ракетные удары США и их союзников по Сирии были нанесены в самый неподходящий момент — когда нормализация обстановки в этой стране становилась уже безвозвратным явлением, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов", — сказал Шойгу в пятницу во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Национальном центре управления обороной России.

Министр обороны подчеркнул, что ракетные удары не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования в Сирии.

"Но, тем не менее, всё это не принесло стабильности, всё это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьёзным стимулом в продвижении сирийского урегулирования", — подчеркнул Шойгу.

Он отметил. что за последнее время были предприняты очень плодотворные действия, чтобы в Сирию пришёл мир.

"За это время было сделано многое", — подчеркнул Шойгу. Он пояснил, что имеет в виду совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, а также встречу в Астане, где тоже налаживался "основательный политический диалог всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии". "За исключением, естественно, террористов ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусры"*", — отметил министр.

Он выразил уверенность, что в ходе нынешней встречи удастся обсудить основные направления совместных дальнейших шагов по возвращению к сочинскому и астанинскому формату.

"При, безусловно, нацеленности на то, что вся эта работа будет сконцентрирована, сосредоточена в Женеве — как мы и договаривались, как планировали, как это и было решено во время проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — сказал глава Минобороны России.

"Рад вновь принимать Вас в Москве после всех тревожных событий, которые произошли за это время. Добро пожаловать", — сказал С.Шойгу, обращаясь к де Мистуре.

* Террористические организации, запрещенные в России.



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