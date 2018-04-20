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Война в Сирии
Война в Сирии

Шойгу упрекнул коалицию в желании сорвать операцию в САР авиаударами

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (446)
16:0920.04.2018
(обновлено: 17:02 20.04.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ракетные удары США и их союзников по Сирии были нанесены в самый неподходящий момент — когда нормализация обстановки в этой стране становилась уже безвозвратным явлением, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 19 апреля 2018
© Фото : SANA
ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков к югу от Дамаска

"Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов", — сказал Шойгу в пятницу во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Национальном центре управления обороной России.

Министр обороны подчеркнул, что ракетные удары не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования в Сирии.

"Но, тем не менее, всё это не принесло стабильности, всё это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьёзным стимулом в продвижении сирийского урегулирования", — подчеркнул Шойгу.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Военный эксперт рассказал, как РФ может доказать отраженную в Сирии атаку

Он отметил. что за последнее время были предприняты очень плодотворные действия, чтобы в Сирию пришёл мир.

"За это время было сделано многое", — подчеркнул Шойгу. Он пояснил, что имеет в виду совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, а также встречу в Астане, где тоже налаживался "основательный политический диалог всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии". "За исключением, естественно, террористов ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусры"*", — отметил министр.

Он выразил уверенность, что в ходе нынешней встречи удастся обсудить основные направления совместных дальнейших шагов по возвращению к сочинскому и астанинскому формату.

"При, безусловно, нацеленности на то, что вся эта работа будет сконцентрирована, сосредоточена в Женеве — как мы и договаривались, как планировали, как это и было решено во время проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — сказал глава Минобороны России.

"Рад вновь принимать Вас в Москве после всех тревожных событий, которые произошли за это время. Добро пожаловать", — сказал С.Шойгу, обращаясь к де Мистуре.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>

 

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Война в Сирии
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Cicicipi
те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент

РИА Новости ria.ru/syria/20180420/1519085639.html
Вовремя. Если рассуждать с позиции англосаксов.
16:19
20.04.2018
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Мураз Аджоев
Все выступаю за «процесс урегулирования» в Сирии, но, очевидно, у сторон нет
единого и однозначного представления о целях и механизмах «процесса».
16:27
20.04.2018
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