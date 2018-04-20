РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет Запада

МОСКВА, 20 апр — РИА новости. Россия вскоре представит доказательства того, что системы противовоздушной обороны Сирии сбили большую часть ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией. Москва получала данные в режиме реального времени, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

"Статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика небеспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро", — сказал министр.

При этом США утверждают, что произведенные Россией системы ПВО в Сирии не смогли вовремя отреагировать на удар.

Представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что "практически все" ракеты наземного базирования, запущенные сирийскими войсками, были применены уже после того, как США "поразили цель".

"Хорошая мина при плохой игре"

Ситуацию прокомментировал генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik. Он заявил, что данные российской стороны абсолютно точны.

"Система ПВО предполагает постоянное отслеживание всех запусков ракет, полета воздушных целей. То есть возможности этой системы таковы, что она контролирует все пуски, все пролеты, все точки падения, все, что поразило цели, и все, что не поразило их. В связи с этим данные, представленные российской стороной, абсолютно точны со стопроцентной гарантией", — сказал он.

Богатырев отметил, что любые сомнения в цифрах не имеют под собой почвы. По его словам, это попытка "сделать хорошую мину при плохой игре".

Он добавил, что сирийские средства ПВО, поставленные Дамаску еще Советским Союзом, позволили отразить крылатые ракеты и удары с воздушных целей.

"Плюс — это подтвердило, что далеко не все современные так называемые средства поражения ведущих государств НАТО способны на самом деле выполнять заявленные задачи", — подчеркнул эксперт.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По данным Пентагона, все выпущенные ракеты достигли цели, однако в Минобороны заявили, что большая часть снарядов была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.

В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Одним из попавших под удар объектов оказался исследовательский центр в Дамаске, разрабатывавший лекарства от рака для всего региона.

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