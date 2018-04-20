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Военный эксперт: данные России о сбитых ПВО Сирии ракетах точны на 100%

13:0520.04.2018
(обновлено: 13:25 20.04.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции ХомсВоеннослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия представит доказательства, что сирийская система ПВО сбила 14 апреля часть ракет западной коалиции, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление министра.

Военные РФ скоро представят доказательства того, что система ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией, российская сторона получала данные в режиме реального времени, заявил в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy
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"У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро", – сказал Лавров.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской системой ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik подчеркнул, что данные российской стороны абсолютно точны.

"Система ПВО предполагает постоянное отслеживание всех запусков ракет, полета воздушных целей. То есть возможности этой системы таковы, что она контролирует все пуски, все пролеты, все точки падения, все, что поразило цели, и все, что не поразило их. В связи с этим данные, представленные российской стороной, абсолютно точны со стопроцентной гарантией. В связи с этим любые заявления, любые сомнения в цифрах, приведенных нашими военными, не имеют под собой никакой почвы. Это не более чем пиар-ходы, попытка сделать хорошую мину при плохой игре", – сказал Владимир Богатырев.

По его словам, сирийские ПВО доказали свою эффективность против современных западных ракет.

"Средства ПВО Сирийской Арабской Республики, которые были поставлены еще Советским Союзом, позволили отразить нападение и крылатых ракет противника, и удары с воздушных целей, плюс – это подтвердило, что далеко не все современные так называемые средства поражения ведущих государств НАТО способны на самом деле выполнять заявленные задачи", – заключил Владимир Богатырев.

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