Си Цзиньпин заявил Мэй, что не одобряет применение военной силы в Сирии

ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсудил ситуацию в Сирии и заявил, что Китай не одобряет применение военной силы в международных отношениях, сообщает агентство Синьхуа.

"Китайская сторона внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Мы никогда не одобряли применение военной силы в международных отношениях, выступаем за суверенитет и территориальную целостность каждого государства", — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что в настоящее время необходимо как можно скорее снизить напряженность и не допустить обострения столкновений.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки в Думе, ставшей предлогом для ударов.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия Сирии использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Почти все объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, отразили удар.

Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке Минобороны РФ, было применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

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