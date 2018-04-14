Очевидцы сняли на видео отражение сирийскими ПВО ракетной атаки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В социальных сетях появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.
Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3
— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
Этой ночью самолеты и корабли трех государств выпустили более 100 ракет. Как заявили в коалиции, главной целью ударов стали "центры по изучению и производству химического оружия".
Сирийская армия для отражения нападения использовала средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные еще в СССР.
Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 апреля 2018 г.
По последним данным, пострадали три человека.
Return defense fire in Damascus #Syria pic.twitter.com/LtdEr15pqM
— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
Сирийское правительство решительно осудило удар, в Госдуме атаку назвали военным преступлением.
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