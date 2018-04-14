Очевидцы сняли на видео отражение сирийскими ПВО ракетной атаки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В социальных сетях появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.

​Этой ночью самолеты и корабли трех государств выпустили более 100 ракет. Как заявили в коалиции, главной целью ударов стали "центры по изучению и производству химического оружия".

Сирийская армия для отражения нападения использовала средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные еще в СССР.

Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 апреля 2018 г.

По последним данным, пострадали три человека.