Дамаск продолжит борьбу с террористами, заявил посол Сирии

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Сирия продолжит борьбу с террористами, несмотря на удары западных стран, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае Имад Мустафа.
"Сирия не позволит этим атакам отвлечь ее от целенаправленной решимости уничтожить все террористические очаги и группы, не обращая внимания на ярость и истерику их западных защитников", — заявил дипломат.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отказался подтвердить или опровергнуть информацию о сбитых сирийской ПВО американских ракетах, заявив, что об этом рано говорить. Ранее сообщалось, что сирийские ПВО могли сбить до 20 ракет атакующей стороны.
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