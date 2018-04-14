Военный удар по Сирии. Онлайн-трансляция

- 05:32
США не уведомляли Россию об ударе по Сирии"Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", - сказал глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
- 05:30
Информации о пострадавших россиянах при ударе по Сирии пока нет
Об этом рассказали РИА Новости в посольстве в Дамаске.
- 05:28
- 05:22
Агентство САНА сообщило, что сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска. Источник РИА Новости, в свою очередь, рассказал о перехвате 20 ракет.
- 05:19
Как сообщил телеканал Fox News, часть сирийских военных самолетов перебазировали на базу Хмеймим под защиту российской ПВО.
- 05:10
Макрон назвал цели военного удара в Сирии
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, удары будут нанесены лишь по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие.
- 05:03
- 05:02
Трамп назвал Ближний восток "проблемным местом". Однако США, по словам американского лидера, не собираются оставаться в Сирии бесконечно.
- 04:58
В Дамаске слышны взрывы и виден дым
- 04:53
Трамп пообещал "продолжительный" ответ, если сирийские власти не прекратят "химические атаки".
- 04:51
В Пентагоне отказались комментировать военный удар по Сирии.
- 04:49
- 04:47
Президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении удара по Сирии. Как отметил американский лидер, совместная операция США, Великобритании и Франции связана с якобы применением сирийскими властями химического оружия в Восточной Гуте.