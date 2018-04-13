Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков в пригороде Дамаска

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сирийская армия нашла лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ в поселении Афрантис в Восточной Гуте, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военной источник.

"Во время операций по зачистке в районе Афтарис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтарис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ. В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия", — заявил источник.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "имической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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