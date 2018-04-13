МИД рассказал о доказательствах того, что химатака в Думе была постановкой

Мирные жители выходят из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Хаммурия. Архивное фото

Мирные жители выходят из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Хаммурия. Архивное фото

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. У Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По словам министра, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — сказал он.

Обвинения в химатаке

Запад бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке в городе Дума в конце прошлой недели. Москва опровергла эту информацию.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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