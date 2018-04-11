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Война в Сирии
Война в Сирии

Белый дом прокомментировал возможность удара по российским силам в Сирии

23:2411.04.2018
(обновлено: 23:45 11.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне. Архивное фотоБелый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
"Обреченная сирийская авантюра Путина": что пошло не так

"Это означает, что все варианты рассматриваются", — ответила она на вопрос, что означают угрозы в адрес России, которые президент США озвучил в Twitter.

Она также сообщила, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска и Москвы" к инциденту в Восточной Гуте.

В то же время Сандерс отметила, что удар остается "одним из вариантов действий" и президент еще может от него отказаться. Консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются, добавила пресс-секретарь.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил хозяин Белого дома.

Дым после авиаудара сил коалиции в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis
Трамп призвал Россию приготовиться к удару США по Сирии

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

"Химатака" в Думе

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск.

Власти США объявили, что изучают возможность военного ответа на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

Самолеты ВВС США
© REUTERS / Shawn Nickel
Наше дело предупредить: удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Во вторник на заседании Совбеза ООН стороны не смогли прийти к общей точке зрения по сирийской проблеме. Один американский и два российских проекта резолюций не приняли из-за разногласий среди членов Совета Безопасности.

Ранее стало известно, что в город Дума направятся эксперты ОХЗО, которые проведут независимое расследование на месте предполагаемого инцидента. По информации РИА Новости, первая группа ученых может вылететь в Сирию уже в четверг

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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0994212235
"Соединенные Штаты не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии" - так их там нет .
23:52
11.04.2018
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Jhon Zambrano
Не стоит шуметь и не сомневаться в вооруженных силах России, США - враг человечества, благодаря лидеру, подобному Путину, этой империи, которая вторгается и убивает граждан всего мира без уважения их права свободно жить. может закончиться благодаря россии, сейчас не время сеять сомнения, пришло время действовать русскими товарищами, мы будем с тобой работать, жить в России !!
23:51
11.04.2018
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Сергей Наумов
дони ты уж подумай хорошенько, а то заденешь наших, а ответка вещь не приятная!
23:51
11.04.2018
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