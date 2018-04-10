ООН, 10 апр — РИА Новости. Проект резолюции РФ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН необходимых 9 голосов в поддержку и не был принят.

Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая, а также Боливии, Казахстана, Эфиопии и Экваториальной Гвинеи. Две страны — Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались при голосовании. Против документа выступили семь членов Совета.

Голосование состоялось во вторник, вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции по учреждению новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.

Россия во вторник выставила на голосование подготовленный еще в январе и доработанный в последние месяцы проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI). Российский проект отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако сама не назовет виновных в преступлениях.

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