Россия наложила в Совбезе ООН вето на резолюцию США по Сирии‍

ООН, 10 апр — РИА Новости. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

За документ проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член Совбеза ООН) и Боливия, Китай воздержался.

Постпред России Василий Небензя объяснил, что с помощью новой резолюции США "пытаются возродить совместный механизм расследования, который "покрыл себя позором", вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных".

Он также отметил, что Вашингтон в очередной раз выносит на голосование документ, который не пользуется единодушной поддержкой постоянных членов Совбеза.

"Авторы знают, что он (проект резолюции США — ред.) противоречит позиции России и не будет принят", —сказал дипломат.

Российский документ также не был принят Совбезом, поскольку не получил необходимых девяти голосов в поддержку.

В проекте, представленном США, говорится, что после изучения доклада новой миссии ООН (UNIMI), Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушений резолюции 2118 ("Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении") и принять меры в соответствии с Главой VII Устава ООН, которая определяет действия в случае угрозы мира.

В Вашингтоне считают, что миссия должна заменить группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Химатака" в Думе

На прошлой неделе в Сети появились сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск.

Власти США объявили, что изучают возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.