Лидер республиканцев в сенате выступил против вывода войск США из Сирии

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что американские войска должны остаться в Сирии для того, чтобы исключить возрождение ИГ*.

"Вы знаете, что у нас есть некоторые войска в Сирии. На мой взгляд, они выполняют очень важную функцию и должны там оставаться по той причине, по которой они были туда направлены — чтобы предотвратить новое появление ИГ* в восточной части Сирии", — сказал Макконнелл журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что "очень скоро" американские войска покинут Сирию. Однако в госдепартаменте и Пентагоне позднее сказали, что не получали никаких указаний на этот счет.

В настоящее время в Сирии по разным оценкам находятся около двух тысяч военнослужащих США, которые в основном оказывают помощь местным силам, неподконтрольным правительству страны. Кроме того, в регионе действует авиация США и их союзников. Официально целью пребывания американских войск в Сирии называется борьба с ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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