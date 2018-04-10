Макрон: возможный ответ на химатаку в Сирии не затронет союзников режима

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Решение о возможном военном ответе на химатаку в Сирии ни в коем случае не затронет союзников сирийского режима, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ни в какое случае решение, которое будет принято, не затронет союзников режима", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Президент Франции отметил, что целью будут химические объекты сирийского режима.

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