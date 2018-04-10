ОЗХО направит миссию в Сирию в ближайшее время

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит свою миссию в сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы имевшей место химической атаке в этом городе, говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в ведомстве сообщило, что министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение ОЗХО посетить сирийский город Дума для расследования информации о предполагаемой химатаке.

"Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджу рассмотрел размещение команды миссии по установлению фактов в Думе, чтобы установить факты вокруг этих утверждений", — говорится в заявлении. "Команда готовится к развертыванию в Сирии в ближайшее время".

Секретариат ОЗХО попросил власти Сирии принять необходимые меры для развертывания в стране группы экспертов организации.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.