Эксперт: идущий к Сирии эсминец США Porter наносил удар по базе Шайрат

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американский эсминец Porter, который в ближайшие дни может присоединиться к Donald Cook на востоке Средиземного моря, год назад наносил удар по сирийской авиабазе Шайрат, рассказал РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

"Идущий к Donald Cook эсминец Porter 7 апреля 2017 года пускал крылатые ракеты по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, на которой американцы бездоказательно "учуяли" запасы химического оружия", — напомнил эксперт.

Тогда события развивались следующим образом. 4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет. Были жертвы.

Уже в октябре совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) представил Совбезу ООН доклад, в котором сообщалось, что в Хан-Шейхуне правительственные силы применили зарин. В МИД РФ в свою очередь выразили мнение, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны", а СМР себя дискредитировал.

Новый виток напряженности вокруг Сирии связан с информацией о химической атаке в Восточной Гуте, в связи с которой президент США Дональд Трамп вновь обвинил Россию и Иран в поддержке Башара Асада и сообщил, что у Вашингтона есть "много военных вариантов ответа". Трамп пообещал наказать виновных, не исключив, что за произошедшее ответственен лично Владимир Путин.

Минобороны РФ сочло эту информацию вбросом, а МИД России назвал целью этой кампании выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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