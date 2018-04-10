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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт: идущий к Сирии эсминец США Porter наносил удар по базе Шайрат

17:4610.04.2018
(обновлено: 18:05 10.04.2018)
01981156
© Flickr / Official U.S. Navy PageЭсминец ВМС США ПортерЭсминец ВМС США Портер
© Flickr / Official U.S. Navy Page

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американский эсминец Porter, который в ближайшие дни может присоединиться к Donald Cook на востоке Средиземного моря, год назад наносил удар по сирийской авиабазе Шайрат, рассказал РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Солдаты Сирийской армии на восточной окраине Думы. 8 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
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"Идущий к Donald Cook эсминец Porter 7 апреля 2017 года пускал крылатые ракеты по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, на которой американцы бездоказательно "учуяли" запасы химического оружия", — напомнил эксперт.

Тогда события развивались следующим образом. 4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Самолеты ВВС США
© REUTERS / Shawn Nickel
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США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет. Были жертвы.

Уже в октябре совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) представил Совбезу ООН доклад, в котором сообщалось, что в Хан-Шейхуне правительственные силы применили зарин. В МИД РФ в свою очередь выразили мнение, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны", а СМР себя дискредитировал.

Дым над сирийским городом Дума
© AFP 2018 / Stringer
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Новый виток напряженности вокруг Сирии связан с информацией о химической атаке в Восточной Гуте, в связи с которой президент США Дональд Трамп вновь обвинил Россию и Иран в поддержке Башара Асада и сообщил, что у Вашингтона есть "много военных вариантов ответа". Трамп пообещал наказать виновных, не исключив, что за произошедшее ответственен лично Владимир Путин.

Минобороны РФ сочло эту информацию вбросом, а МИД России назвал целью этой кампании выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Шестой флот ВМС США
© РИА Новости, Инфографика
Шестой флот ВМС США

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