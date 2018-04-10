Сирия пообещала всю необходимую поддержку ОЗХО в расследовании "химатаки"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сирия окажет необходимую помощь специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если они приедут в сирийский город Дума для расследования предполагаемой химической атаки, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник.

Ранее источник в МИД Сирии заявил агентству САНА, что ведомство направило официальное приглашение ОЗХО посетить сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы имевшей место химической атаке.

"Сирия подтверждает свое намерение предоставить всю основную необходимую помощь для работы миссии", — сообщил источник.

Источник также отметил, что Сирия надеется на то, что миссия будет проводить работу в полной прозрачности, опираясь на конкретные и достоверные доказательства.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.