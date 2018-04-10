Трамп отказался от поездки в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире", — говорится в заявлении Сандерс.

Уточняется, что вместо Трампа на восьмой саммит американских государств поедет вице-президент Майк Пенс. Он также посетит столицу Колумбии Боготу.

На прошлой неделе в ряде СМИ появились сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума. На Западе в произошедшем обвинили официальный Дамаск.

В понедельник Дональд Трамп объявил, что в течение 48 часов примет решение об "ответных мерах" в отношении сирийских властей. Большинство западных стран поддержали позицию Вашингтона.

Российский МИД, со своей стороны, указал на то, что давно предупреждал о возможной инсценировке химической атаки. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что цель информационных вбросов — выгородить боевиков и найти предлог для нового удара по правительственным силам.

Информацию о постановочном характере химатаки подтвердили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Его сотрудники изучили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов использования отравляющих веществ. Кроме того, в местных больницах нет пациентов, у которых бы наблюдались симптомы, свойственные для отравления боевыми газами.

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