Российские военные не нашли пострадавших от "химатаки" в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские офицеры химзащиты и военные исследовали сирийский город Дума, который якобы подвергся химической атаке. Запись опубликовало видеоагентство Ruptly.

Военные осмотрели местную больницу, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.

"В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в госпиталь не поступали", — отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Александр Родионов.

У осмотренных пациентов отсутствовали признаки как поражения нервно-паралитическим газом, так и отравления хлором, подчеркнул Родионов.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

МИД России заявил, что информационные вбросы о применении отравляющих веществ сделаны с целью выгородить террористов и оправдать возможные удары извне. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться, чтобы специалисты ОЗХО прибыли на место предполагаемого "инцидента". По его словам, нельзя допустить "дистанционного расследования". При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками провокации в Восточной Гуте с инсценировкой химатаки.