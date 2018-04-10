Российские военные не нашли пострадавших от предполагаемой химатаки в Сирии

Российские военные посетили госпиталь сирийского города Дума. По словам начальника войск РХБ-защиты в Сирии Александра Родионова, в лечебном заведении пострадавшие от предполагаемой химатаки не обнаружены. Он отметил, что среди пациентов так же не было людей с признаками поражения зарином и хлором. Ранее США обвинили Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте.