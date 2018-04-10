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Война в Сирии
Война в Сирии

Постпред России призвал ЮНЕСКО активизировать восстановление Пальмиры

14:2810.04.2018
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции ХомсИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. ЮНЕСКО необходимо активизировать работу по восстановлению памятников культуры в сирийских Пальмире и Алеппо, заявил постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов, вступая на заседании 204 сессии исполнительного совета организации.

Древняя Пальмира на закате
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сокровища Пальмиры: как ученые восстанавливают облик древнего города
"Рассчитываем, что всемирное культурное наследие Сирии, которое по определению не имеет политической принадлежности, также на деле станет одним из важнейших приоритетов для гендиректора (ЮНЕСКО — ред.). Призываем ЮНЕСКО активизировать деятельность и включиться в работу по восстановлению пострадавших от террористов памятников культуры в Пальмире и Алеппо", – сказал Кузнецов.

Постпред также отметил, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле уделяет большое внимание защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий.

"Удовлетворены большим вниманием гендиректора к наиважнейшей сфере компетенции организации – защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий. Именно на это нацеливает нас резолюция 2347 Совета Безопасности ООН. Хорошо, что гендиректор уделяет внимание возрождению старого города Мосула в Ираке", – добавил Кузнецов.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации в Сирии, находилась под контролем террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российской авиации. В середине декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили древний город. В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии вновь освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города.

Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, в историческом центре Алеппо было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, около 60% построек причинен серьезный ущерб. Значительный урон нанесен Великой мечети, или мечети Омейядов, цитадели, мечетям, церквям, музеям, традиционным арабским рынкам, караван-сараям, медресе, хаммамам. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Разрушенные улицы Пальмиры
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкРадикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.Военная техника, уничтоженная в результате штурма гражданского аэропорта, в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Радикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСолдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Солдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкРазрушенный дом в жилой части Пальмиры.Разрушенный в результате боевых действий дом в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Разрушенный дом в жилой части Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПо словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
По словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТанк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкНа разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
На разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПо словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
По словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДля того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Для того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПо словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
По словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВосстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Восстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Мирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Петров
Разрушать-это Да!Это к западу и США.А вот восстанавливать-увольте.Не умеют.
14:34
10.04.2018
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