Постпред России призвал ЮНЕСКО активизировать восстановление Пальмиры

ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. ЮНЕСКО необходимо активизировать работу по восстановлению памятников культуры в сирийских Пальмире и Алеппо, заявил постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов, вступая на заседании 204 сессии исполнительного совета организации.

"Рассчитываем, что всемирное культурное наследие Сирии, которое по определению не имеет политической принадлежности, также на деле станет одним из важнейших приоритетов для гендиректора (ЮНЕСКО — ред.). Призываем ЮНЕСКО активизировать деятельность и включиться в работу по восстановлению пострадавших от террористов памятников культуры в Пальмире и Алеппо", – сказал Кузнецов.

Постпред также отметил, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле уделяет большое внимание защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий.

"Удовлетворены большим вниманием гендиректора к наиважнейшей сфере компетенции организации – защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий. Именно на это нацеливает нас резолюция 2347 Совета Безопасности ООН. Хорошо, что гендиректор уделяет внимание возрождению старого города Мосула в Ираке", – добавил Кузнецов.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации в Сирии, находилась под контролем террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российской авиации. В середине декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили древний город. В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии вновь освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города.

Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, в историческом центре Алеппо было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, около 60% построек причинен серьезный ущерб. Значительный урон нанесен Великой мечети, или мечети Омейядов, цитадели, мечетям, церквям, музеям, традиционным арабским рынкам, караван-сараям, медресе, хаммамам. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.

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