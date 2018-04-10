В Иране заявили, что Израиль ответит за удар по сирийской авиабазе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Израилю придется ответить за ракетный удар по сирийской авиабазе, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

Его слова приводит телеканал Al-Mayadeen

В ночь на понедельник израильские ВВС атаковали авиабазу Тифор. По данным российского Минобороны, удар нанесли два истребителя F-15 — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. В результате инцидента погибли несколько иранских советников, российские военные не пострадали.

Тегеран назвал случившееся нарушением суверенитета Сирии, которое противоречит всем международным нормам.

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, — пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.

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