Россия не получила ответа ОЗХО на предложение посетить Сирию

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва не получила ответа от ОЗХО на предложение РФ посетить Сирию для расследования сообщений о химатаке в городе Дума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет, никакого ответа мы пока не получили. Мы слышим заявления из Гааги о том, что они уже приступили к расследованию этого инцидента, вернее, сообщения, что такой инцидент произошел. Потому что подтвердить факт применения каких-то химических веществ пока не получается", — сказал Лавров журналистам во вторник.

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