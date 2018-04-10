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Война в Сирии
Война в Сирии

Постпред Сирии при ООН прокомментировал удары Израиля

Сюжет:
Ракетный удар по авиабазе в Сирии (24)
03:3010.04.2018
(обновлено: 03:32 10.04.2018)
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© AFP 2018 / Jack GuezИстребители F-15 ВВС Израиля. Архивное фотоИстребители F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совете Безопасности ООН заявил, что сирийская сторона самым жестким образом осуждает удары по аэродрому Тифор, которые были нанесены самолетами ВВС Израиля.

Американская военная техника на севере Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla
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"Правительство Сирийской Арабской Республики самым жестким образом осуждает израильскую агрессию, произошедшую сегодня утром… Погибли гражданские лица. Этой агрессии не произошло бы, если бы американская администрация не поддерживала таким безоговорочным образом Израиль", — приводит слова дипломата RT.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, в свою очередь, призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации и конфронтации.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненные, но точное их число не сообщается. Как сообщило во вторник Минобороны РФ, авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. В посольстве России в Дамаске в свою очередь сообщили РИА Новости, что не располагают данными о пострадавших гражданах России.

Дым над сирийским городом Дума
© AFP 2018 / Stringer
Бондарев назвал обстрел сирийских баз провокацией
Бывший шеф израильской военной разведки Амос Ядлин назвал ночной налет на авиабазу в Сирии очередным эпизодом борьбы Израиля против военного присутствия Ирана на своих северных границах.

"Удар, который, как сообщалось, был нанесен минувшей ночью по Т-4, является столкновением двух векторов — намерения Ирана закрепиться в Сирии и решимости Израиля этого не допустить. Это первый авианалет, о котором стало известно после инцидентов 10 февраля", — говорится в комментарии Ядлина, который он опубликовал в социальных сетях.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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