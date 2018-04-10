Трамп пообещал дать решительный ответ на возможную химатаку в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии.

Ранее Трамп сообщил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.

"Мы примем решение сегодня вечером или вскоре после этого… Мы не можем позволить, чтобы это происходило в нашем мире, особенно когда мы способны остановить это с помощью силы США", — сказал он.

Трамп заявил, что США обладают "самыми великими вооруженными силами в мире". "Мы примем решения относительно того, что мы делаем в отношении ужасной атаки, которая была совершена вблизи Дамаска", — сообщил Трамп, отметив при этом, что ответ будет дан "решительный".

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.