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Война в Сирии
Война в Сирии

Хейли: США ответят на применение химоружия в Сирии

02:3010.04.2018
(обновлено: 02:40 10.04.2018)
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© AFP 2018 / Kena Betancur Посол США в ООН Никки Хейли. Архивное фотоПосол США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AFP 2018 / Kena Betancur

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вашингтон ответит на применение химоружия в Сирии, если Совет Безопасности ООН не сможет защитить мирных жителей, заявила постпред США при Объединенных Нациях Никки Хейли на заседании в понедельник.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Небензя рассказал, зачем Западу нужен "фейк о химатаке в Думе"

"Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после сообщений о химатаке в городе Дума.

Подрыв авторитета ООН

Солдаты Сирийской армии на восточной окраине Думы. 8 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
Применение зарина и хлора в сирийской Думе не подтверждено, заявил Небензя
Никки Хейли также обвинила Россию в подрыве авторитет ООН своими действиями по Сирии.

По ее словам, "только настоящее чудовище" способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии. "Чудовище, которое хочет сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы смягчить боль… чудовище, которое несет ответственность за эти нападения, у него нет совести, его даже не шокируют фотографии детей. Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей", — сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

Американский дипломат призвала "не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада".

Постпред США при ООН подчеркнула, что "ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом".

"Конфронтационная линия"

Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небензя заявил, что Россия не набивается в друзья США
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении России, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны".

"Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других", — сказал он на заседании СБ ООН.

При этом используется "широкий арсенал методов", к которым Небензя отнес "клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства".

Небензя также заявил, что в 2013 году начался "химический сериал", каждая новая серия которого перекрывает по резонансу предыдущую.

По его словам, "внешние спонсоры в лице ведущих западных стран готовы были (схватиться) за любую соломинку, чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг террористического сопротивления на расстоянии выстрела от сирийской столицы, чтобы боевики и дальше могли терроризировать простых жителей, отнимать у них еду и выпрашивать у международного сообщества гуманитарную помощь".

Инцидент в сирийском городе Дума

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании совбеза ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Небензя обвинил Запад в попытке поймать "рыб-мутантов в мутной воде хаоса"
Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Местные врачи, в свою очередь, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Так, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

По его словам, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, "были с обычными травмами".

Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в районе.

Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили данные о пострадавших с признаками химического отравления.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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