МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

На встрече с членами своей администрации Трамп осудил химическую атаку, заявив, что "это было ужасно".

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято "к концу дня". Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: "Ничего не исключено".

Журналисты президентского пула спросили Трампа, считает ли он ответственным за произошедшее президента России Владимира Путина. На это лидер США ответил: "Да, может (он ответственен). И если это он (несет ответственность), это будет очень, очень жестко", — заявил Трамп.

"Все заплатят за это, он заплатит, все заплатят", — сказал президент США.

В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед этой страной.

"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

По его мнению, быстрые обвинения Дамаска в химической атаке в Сирии не вяжутся с тем, что могло произойти на самом деле.

"Ответственность на России"

Госдеп США ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы применении химоружия в Думе в Восточной Гуте. По утверждению американского внешнеполитического ведомства, "химатака произошла у одной из больниц".

При этом США не сомневаются, что "в прошлом сирийские власти могли воспользоваться химоружием", а "ответственность за это лежит на России".

"Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России. — Прим. ред.) приверженность разрешению всего кризиса", — добавили в Госдепе.

Инцидент в городе Дума

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Местные врачи, в свою очередь, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Так, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

По его словам, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, "были с обычными травмами".

Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в районе.

Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили данные о пострадавших с признаками химического отравления.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, отметил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

"Сирийская Арабская Республика вновь подчеркивает, что не обладает никаким химическим оружие, включая хлорин. Мы вновь осуждаем использование химического оружия в любой время, в любом месте и при любых обстоятельствах", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии.

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