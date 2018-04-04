Шойгу назвал возможную цель международной коалиции в Сирии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов в Сирии, ей нужно было, видимо, расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Шойгу, положение изменилось после начала операции российских ВКС и "создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции".

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