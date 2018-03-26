Более 520 мирных жителей покинули Восточную Гуту в понедельник

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 26 мар — РИА Новости. Более 520 мирных жителей покинули в понедельник Восточную Гуту, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Двадцать шестого марта по состоянию на 18.00 через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 520 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Центра для всех выходящих жителей организовали раздачу горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также питьевой воды в бутылках.

С начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению организован выход более 114 тысяч человек, отметили в центре по примирению.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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