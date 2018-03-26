С утра понедельника через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин вышли 400 жителей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 26 мар — РИА Новости. С утра понедельника через гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин вышли более 400 мирных жителей, с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 114 тысяч человек вышли, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"С утра 26 марта через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 400 мирных жителей… Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 114 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами Центра для всех выходящих жителей была организована раздача горячего питания и дополнительно 500 продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированная питьевая вода.

Подчеркивается, что при содействии российского Центра по примирению продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

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