С утра понедельника через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин вышли 400 жителей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 26 мар — РИА Новости. С утра понедельника через гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин вышли более 400 мирных жителей, с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 114 тысяч человек вышли, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.
Отмечается, что специалистами Центра для всех выходящих жителей была организована раздача горячего питания и дополнительно 500 продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированная питьевая вода.
Подчеркивается, что при содействии российского Центра по примирению продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.
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