Почти 5,5 тысяч боевиков и их родственников покинули Восточную Гуту

ДАМАСК, 26 мар — РИА Новости. Колонна из 81 автобуса, в которых находятся почти 5,5 тысячи боевиков и членов их семей, покинули южную часть Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Эрбин, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

"Восемьдесят один автобус покинул Восточную Гуту через коридор Эрбин. Вывезено в Идлиб 5 тысяч 440 человек — боевики и члены их семей", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, патрульные машины сирийских силовых структур и военной полиции РФ сопроводят колонну с боевиками до последнего блокпоста армии Сирии у цитадели Мидьяк в провинции Хомс.

В субботу через коридор Эрбин Восточную Гуту покинула первая колонна из 17 автобусов с 981 человеком, включая боевиков. В воскресенье из поселений Джоубар, Хизья, Эйн-Терма, Замалька и Эрбин выехала вторая часть боевиков.

"Операция по выводу боевиков продолжится в течение нескольких дней, пока южная часть Восточной Гуты не будет полностью освобождена от присутствия боевиков",- подчеркнул источник.