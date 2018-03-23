Коалиция США рассказала о поисках главаря ИГ* Аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США продолжает охотиться за главарем террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакром аль-Багдади, несмотря на неоднократно поступавшие сообщения о его ликвидации, заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.
Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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