Коалиция США рассказала о поисках главаря ИГ* Аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США продолжает охотиться за главарем террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакром аль-Багдади, несмотря на неоднократно поступавшие сообщения о его ликвидации, заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

"Мы продолжаем охотиться за главарями (группировки — ред.) и мы продолжаем поиск аль-Багдади, и если бы мы знали, где он находится, мы бы направили наших профессионалов и ударили по нему прямо сейчас", — сообщил американский военный по телефону из Багдада.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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