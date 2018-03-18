Турция заявила о взятии Африна под полный контроль

АНКАРА, 18 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье.

"Сегодня в 8:30 при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Город полностью перешел под их контроль. Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины-ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают. Там сейчас развеваются флаги Турции и сирийской оппозиции", — сказал он, выступая в городе Чанаккале. Трансляцию ведет телеканал NTV

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>