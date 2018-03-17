В Сирии боевики доставили контейнеры с хлором к месту проведения провокации

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Террористы в Сирии доставили в район Аль-Габит и Калбб-Луза 20 контейнеров с хлором для проведения провокаций против мирного населения, сообщил на брифинге в Минобороны сегодня начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Кроме того, бандформирования "Джебхат ан-Нусра"* с привлечением так называемых "Белых касок" готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Калбб-Луза, расположенных в 25 км северо-западнее Идлиба. Для этого туда доставлено 20 контейнеров с хлором", — рассказал Рудской.

Теракт планируется широко освещать в западных СМИ, уверен представитель Минобороны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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