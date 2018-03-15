ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Пентагон вновь обвинил Россию в гибели мирных жителей в Восточной Гуте.
"Россия может остановить гибель мирных людей в Сирии и вместо этого ведет двойную игру, усугубляя гибель людей. Русские сделали осознанный выбор не ограничивать режим Асада. Поэтому резня в Восточной Гуте продолжается. Россия морально ответственна и способствует зверствам Асада. Мы призываем Россию заставить режим прекратить убивать невинных сирийцев и позволить доступ гуманитарной помощи людям в Восточной Гуте и других удаленных районах", — сказала Уайт.
Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>