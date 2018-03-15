ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Пентагон вновь обвинил Россию в гибели мирных жителей в Восточной Гуте.

"Россия и Сирия партнеры. Россия помогает режиму (президента Сирии Башара) Асада. Ситуация в Восточной Гуте похожа на то, что мы видели в других местах во время гражданской войны. Россия соглашается на прекращение огня, но поддерживает режим, который продолжает бомбить невинных гражданских лиц. Россия поддерживает режим Асада, не преследует связанных с "Аль-Каидой" террористов в Сирии", — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Россия может остановить гибель мирных людей в Сирии и вместо этого ведет двойную игру, усугубляя гибель людей. Русские сделали осознанный выбор не ограничивать режим Асада. Поэтому резня в Восточной Гуте продолжается. Россия морально ответственна и способствует зверствам Асада. Мы призываем Россию заставить режим прекратить убивать невинных сирийцев и позволить доступ гуманитарной помощи людям в Восточной Гуте и других удаленных районах", — сказала Уайт.

Россия в прошлом неоднократно опровергала аналогичные обвинения.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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