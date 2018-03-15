Из Восточной Гуты вывели почти 11 тысяч человек

Ребенок в чемодане во время вывода жителей из Восточной Гуты в Сирии

Ребенок в чемодане во время вывода жителей из Восточной Гуты в Сирии

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 15 мар — РИА Новости. С начала гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышли почти 11 тысяч человек, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Люди продолжают прибывать", — добавил он, отметив, что сирийские правительственные силы при содействии ЦПВС занимаются их размещением во временных пунктах приема.

Ранее Залотухин рассказал, что люди покидают населенные пункты Хамурия, Сакба и Хаззе. По его словам, каждый час по гуманитарному коридору проходят по 800 человек.

Семнадцатая гуманитарная пауза объявлена в Восточной Гуте с девяти часов утра. Ожидается, что к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек.

Для всех мирных жителей организованы пункты приема, где они могут получить помощь, в том числе и медицинскую, горячее питание и воду.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

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